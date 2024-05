Vier jaar geleden hadden we het hier al over een nieuw project waar de makers van Rocksmith 2014 aan zouden werken. Dit project is Rocksmith+ en het is nu al enige tijd beschikbaar op pc en mobiel. We hebben echter goed nieuws, want op 6 juni komt de game ook naar de PlayStation 4, PlayStation 5 en Steam. Dus pak je gitaar erbij of stof die piano almaar vast af, want het is tijd om aan je muziek skills te werken.

De ‘game’ bestaat uit echte digitale lessen, alsook een hele bibliotheek aan nummers die je mee kan spelen, waarna je een score krijgt voor je prestatie. De game werkt met een maandelijkse subscriptie waarvoor je zo’n 140 euro moet neertellen als je een jaartje ongelimiteerd wilt rocken. Wij weten niet hoeveel gitaarlessen kosten, maar wij gokken dat dit in de realiteit voor een jaartje wel wat duurder zal uitvallen.