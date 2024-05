Nu Microsoft verschillende ontwikkelaars heeft gesloten is de discussie over de keuzes van het bedrijf weer behoorlijk opgelaaid met bijgevolg verschillende nieuwe geruchten die opduiken. Eén daarvan is dat Microsoft aan het twijfelen zou zijn om nieuwe Call of Duty-games direct op Game Pass te lanceren.

Omdat de groei van Xbox Game Pass gestagneerd zou zijn en Call of Duty-games per definitie verkopen, zou het toevoegen van die games aan de dienst het commerciële succes ondermijnen. Daar valt wat voor te zeggen als alle huidige geruchten en signalen kloppen, maar Sarah Bond van Microsoft stelt het tegenovergestelde.

In een gesprek op de Bloomberg Technology Summit deze week zegt Bond dat ‘day one’ releases op Xbox Game Pass een zeer belangrijk onderdeel zijn van het plan om vooruit te gaan. Met andere woorden: Microsoft blijft vasthouden aan de strategie die ze tot op heden hebben gehad.

“We know our core users love Game Pass. Game Pass is a gaming subscription, you get a whole portfolio of games, but importantly, you get every single one of our games we build day one in Game Pass. And the quality and the breath of those games has only been going up over time and you’re going to some more really big games going into Game Pass this year…across the whole slate, you’re going to see some really amazing things and keeping that is something that is really special for Xbox players is central for us.”