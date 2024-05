Sony brengt vrij regelmatig exclusieve PlayStation 5 games naar de pc en de eerstvolgende release is Ghost of Tsushima: Director’s Cut die op 16 mei uitkomt. Wat de plannen nadien zijn, is officieel nog niet bekend, maar volgens de bekende (en betrouwbare) leaker billbil-kun (via Dealabs) komt God of War: Ragnarök naar pc.

Volgens zijn informatie mag de aankondiging deze maand verwacht worden, maar wanneer de game dan precies naar de pc komt is nog niet bekend. Er gaan al even geruchten over een PlayStation Showcase deze maand, wat natuurlijk een mooi moment is om de port officieel aan te kondigen.

De aankondiging van die showcase kan op zijn beurt weer elk moment komen, dus het is vooral afwachten nu.