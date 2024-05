Een aantal jaar geleden was het allesbehalve zeker dat Black Myth: Wukong ooit daadwerkelijk zou worden uitgebracht. De game werd immers al héél vroeg voor het eerst getoond en leek te ambitieus voor een vrij nieuwe ontwikkelstudio. Ze lijken het echter daadwerkelijk te gaan flikken, want over 3 maanden komt Black Myth: Wukong eindelijk uit.

In aanloop naar de release op 20 augustus heeft ontwikkelaar Game Science een nieuwe trailer uitgebracht tijdens de WeGame Showcase. De trailer is niet heel lang, maar laat wat meer van het verhaal en de gameplay zien. Je kunt de trailer hieronder bekijken.