Het moge duidelijk zijn dat Black Myth: Wukong echt wel z’n stempel heeft gedrukt op de gamewereld in 2024. De game werd meer dan 20 miljoen keer verkocht en scoorde hoge cijfers. Logisch dan ook dat de game de ‘Game of the Year’-prijs kreeg tijdens de Golden Joystick Awards van 2024.

Regisseur Feng Ji aanvaardde de prijs, maar dropte tegelijk ook even een grote hint. Tijdens zijn speech zei hij namelijk het volgende:

“Of course, you might have already completed our game. That’s perfectly fine too. Keep following us, and there might just be some surprises waiting for you later this year.”

Is dat een niet-zo-subtiele hint dat we dit jaar nog ergens een (aankondiging van) DLC zullen krijgen? Het is allemaal best mysterieus, maar we houden dus best even de ontwikkelaar in de gaten…