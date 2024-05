Hoewel het nog geen juni is en ook nog geen woensdag, wat de gebruikelijke dag voor PlayStation Plus aankondigingen is, heeft Sony PlayStation al bekendgemaakt welke games we volgende maand mogen verwachten. De onderstaande drie titels zullen op dinsdag 4 juni aan het aanbod worden toegevoegd.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake (PS4/PS5)

AEW Fight Forever (PS4/PS5)

Streets of Rage 4 (PS4)

Je kunt deze games dan natuurlijk downloaden en spelen, mits je een PlayStation Plus Essential abonnement hebt.

De huidige games zijn nog tot dinsdag beschikbaar, met uitzondering van EA Sports FC 24. Die game is zelfs tot 17 juni te claimen via PlayStation Plus.