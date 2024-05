Het aantal spelers in Call of Duty: Warzone in de gewone Battle Royale modus is meerdere malen aangepast. Zo was het op Verdansk 150 man en op de vorige map, Al Mazrah was het ooit ook 150 om nadien te dalen naar 100. Op Urzikstan spelen we momenteel eveneens met 100 spelers, maar dat lijkt te gaan veranderen.

Ontwikkelaar Raven Software heeft namelijk een post op X geplaatst met daarin het korte bericht: 120. BR.. Duidelijk dus, 120 spelers in Battle Royale en niet geheel toevallig zal er vandaag een nieuwe update voor de game en Modern Warfare 3 uitgerold worden, dit om het nieuwe seizoen in te luiden.

Verwacht dus dat het aantal spelers in de Battle Royale modus zal gaan toenemen.