Liefhebbers van de Amazon Prime serie The Boys kunnen in juni niet alleen genieten van het vierde seizoen. Wie er maar wat graag als Homelander op los mept, kan zich namelijk ook verheugen op zijn release in Mortal Kombat 1. Eerder werden al de eerste beelden van hem getoond en deze nieuwe trailer gooit er nog een schepje bovenop.

De vechtstijl van Homelander oogt alles behalve fraai en het lijkt er vooral op dat hij zijn tegenstanders met brute kracht wil overwinnen. Vechtkunsten en technieken zijn immers niet nodig als je het hardste klappen kan uitdelen. Verder zien we ook Ferra haar debuut maken als Kameo Fighter in deze trailer, waarbij ze Homelander helpt zijn gevechten te winnen.

Hoewel Homelander het uiterlijk heeft van zijn acteur Anthony Starr, zal hij helaas niet ingesproken worden door zijn evenbeeld.