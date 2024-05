Veel pc-gamers zijn gelukkig met het feit dat veel van de voorheen exclusieve PlayStation-games hun weg naar pc vinden. Pc-gamers blij met de goede games, Sony blij met de inkomsten. Eind goed, al goed zou je denken. Het is natuurlijk niet alleen de goodwill van Sony richting pc-gamers wat dit mogelijk maakt, er zit ook nog een tactiek achter die Hermen Hulst en Hideaki Nishino nader hebben toegelicht tijdens een Sony business meeting.

Deze tactiek hadden veel gamers al weten te ontrafelen, dus het mag geen verrassing zijn. Sony’s singleplayer titels zullen altijd éérst voor de PlayStation 5 verschijnen en pas later voor pc. De tactiek is dan natuurlijk dat pc-gamers laaiend enthousiast worden over, bijvoorbeeld, God of War en zo snel mogelijk aan het vervolg willen beginnen. Die groep zal dan een PlayStation 5 moeten aanschaffen, wat dus een extra toestroom van console gamers oplevert.

Hermen Hulst omschreef het als volgt:

“Indeed, we are bringing our titles to the PC platform and we have a dual approach here. On the live service side, we are releasing our titles simultaneously, so day and date on PlayStation 5 and PC. But with our tentpole titles, our single player or narrative-driven titles that are the backbone of what PlayStation Studios has delivered in recent years and in our history, we take a more strategic approach, and we introduce our great franchises to new audiences, and we’re finding new audiences that are potentially going to be very interested in playing, for example, sequels on the PlayStation platform.

We have high hopes that we’re actually able to bring new players into PlayStation at large, but into PlayStation platforms specifically. Actually, the same goes for the work that we do with extending our great properties onto other media such as television series and film, for example, as you have seen with The Last of Us on HBO or Gran Turismo the film, that brings in new players into our franchises as well.”