Demo’s zijn vandaag de dag vrij zeldzaam, maar Nihon-Falcom zet er met het aankomende Trails through Daybreak hard op in. De meeste demo’s zijn na een uurtje wel afgelopen, maar de demo van Trails through Daybreak bevat de volledige proloog én het eerste hoofdstuk van de game. Als kers op de taart zal deze demo ook al spoedig verschijnen.

Als je een beetje bekend bent met het werk van Nihon-Falcom, weet je dat hun games aardig lang zijn. De proloog en het eerste hoofdstuk kunnen je al meerdere uren zoet houden. Leuk detail is dat de progressie die je boekt in de demo ook wordt meegenomen naar de volledige game.

De demo voor Trails through Daybreak verschijnt op 4 juni, ongeveer een maand voor de volledige release op 5 juli.