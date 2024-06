Apocalyptische games zien er meestal ruig uit, met weinig kleurgebruik en niet al te vriendelijke personages. Het is daarom des te verfrissender om eens een andere kijk te zien op een verwoeste wereld. Caravan SandWitch is een game die precies dat biedt, want het toont een kleurrijke, verlaten wereld.

In Caravan SandWitch sta je in de schoenen van een jongen die op zoek is naar zijn vermiste zus. Het terrein is ruig, maar je beschikt over een busje dat later tijdens je avontuur voorzien kan worden van allerlei tools. Deze tools openen weer paden, zodat je verder op jouw zoektocht komt. In de trailer is ook nog een mysterieus figuur te zien, die de jongen in de gaten houdt en snode plannen lijkt te hebben.

Caravan SandWitch verschijnt voor de PlayStation, Nintendo Switch en pc. Een releasedatum ontbreekt nog.