Tijdens State of Play vannacht is aangekondigd dat Path of Exile 2 naar de PlayStation 5 komt. Wanneer precies is nog niet bekend, maar de game zal in ieder geval later dit jaar in early access beschikbaar komen.

Nieuw voor deze versie is dat de game met een couch coöp functie komt, wat aansluit bij de filosofie dat je Path of Exile 2 met vrienden speelt. In plaats van verschillende apparaten te moeten gebruiken, kan dat nu op één systeem: de PS5.

Het zal mogelijk zijn om met twee verschillende accounts op dezelfde console in te loggen, zodat elke speler wel op zijn eigen titel speelt. De game bevat ook cross-play en cross-progressie functionaliteiten.

Hieronder de aankondigingstrailer en meer info vind je hier.