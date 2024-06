De gigantische RPG Baldur’s Gate 3 zal later dit jaar nog groter worden. Ontwikkelaar Larian Studios heeft aangekondigd dat het nieuwe content zal toevoegen aan het spel, zoals nieuwe eindes voor de kwaadaardige routes. Daarnaast zullen pc-gamers aan de slag kunnen met officiële modding tools.

De nieuwe content zal worden toegevoegd als onderdeel van patch 7. De patch staat momenteel gepland voor een release in september. De testfase voor de patch is ondertussen ook al van start gegaan middels een gesloten alfatest. Volgende maand zal er een gesloten bèta plaatsvinden waaraan maximaal duizend spelers mee kunnen doen. Gebaseerd op de feedback die daaruit komt, zal Larian aan de slag gaan om het een en ander te verbeteren.

“With the intention of working through your feedback throughout the summer, it will give us time to polish off Patch 7 ready for release in September. In the meantime, we still have plenty coming your way, including some anniversary extravagance as we look back on the months since release.”

Voor de mods die ontwikkeld worden, zal Larian standaard checks uitvoeren alvorens deze beschikbaar worden in de in-game browser. Ook console-spelers zullen kunnen genieten van de mods die worden ontwikkeld, al zullen mods, alvorens ze op console uitgebracht worden, onderhevig zijn aan extra curatieprocessen. Dit betekent dus dat, op basis van bepaalde eisen, bepaalde mods alleen op pc beschikbaar zullen zijn en het langer kan duren voordat een mod op console wordt uitgebracht.

“On PC, general stability and Terms of Service checks will be carried out before a mod becomes available in the game’s browser. On console, an additional curation process confirms which of these PC mods become available for cross-platform support,” Larian says. “While not all PC mods will become available for console, we’ll be sure to publish guidelines to help you understand what kind of content will pass our necessary checks – without blocking any unsupported creative mods on PC – so that we can continue supporting the modding community both inside and outside our official pipeline.”