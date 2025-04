Baldur’s Gate 3 krijgt deze week een grote update

Het excellente Baldur’s Gate 3 is dan misschien al een hele tijd uit, maar dat houdt Larian Studios niet tegen om de game om de zoveel tijd nog eens te ondersteunen met heel wat nieuwe content. Deze week gaat er opnieuw een grote update live, inmiddels zitten we al aan Patch 8, en die voegt weer een hoop features toe aan de game.

De specifieke patch notes hebben we nog niet, maar we weten wel dat de update live zal gaan op 15 april. De dag erna zal de ontwikkelaar dan een stream uitzenden waarin alle nieuwigheden worden besproken. Enkele zaken waarvan we al weten dat ze eraan komen: een foto-modus, split-screen multiplayer voor de Xbox One S, nieuwe subclasses en meer!