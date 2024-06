Wie ‘Dynasty Warriors’ zegt, zegt bijna instinctief ook ‘epische gevechten waarbij je honderden vijanden afslacht’. De franchise staat bekend om zijn grootse en chaotische veldslagen en het volgende deel, Dynasty Warriors: Origins, lijkt deze trend verder te zetten. Deze sequel werd onlangs aangekondigd en de eerste beelden leken alvast veelbelovend. Producer Tomohiko Sho gaf tegelijk ook extra info in een blogpost.

Zo begint hij met te zeggen dat de gevechten in Dynasty Warriors: Origins een stuk grootser zullen zijn dan in eender welke voorganger: de game krijgt namelijk de grootste legers die de franchise ooit heeft gezien! Het team maakt namelijk maximaal gebruik van de specificaties van de PS5 (en Xbox, en pc). Verder laat hij ook weten dat we, voor de eerste keer ooit, een naamloze ‘originele’ protagonist mogen verwachten. In de komende maanden zullen we meer info krijgen over dit mysterieus personage…

Dynasty Warriors: Origins verschijnt ergens in 2025.

[…] for the first time in Dynasty Warriors franchise history, we will depict the chaos of the Three Kingdoms from the eyes of a ‘nameless hero’. Play through the historical tale of war through the eyes of our new protagonist, showcasing the vast land of China and its timeless soldiers and generals like never before!