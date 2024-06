Gameontwikkelaar en uitgever SEGA heeft een tv-serie gebaseerd op de Like a Dragon-franchise aangekondigd. De tv-serie gaat op 25 oktober in première op Amazon Prime Video in meer dan 240 regio’s. De aankondiging lijkt bewijs te zijn voor een eerder gerucht waarin werd gesteld dat SEGA van plan is om van Like a Dragon, Persona en Sonic jaarlijkse franchises te maken, dit door middel van games en andere media.

Het gaat om een live-action serie met de naam Like a Dragon: Yakuza. Het verhaal volgt hoofdpersonage Kazuma Kiryu, die fans natuurlijk kennen van de diverse Yakuza-games. Kiryu zal worden vertolkt door acteur Ryoma Takeuchi. Takeuchi is vooral bekend van zijn rol als Drive in Kamen Rider. Kamen Rider staat in het Westen ook wel bekend als Power Rangers.

De eerste drie afleveringen van Like a Dragon: Yakuza zijn vanaf 25 oktober te bekijken via Prime Video. De laatste drie afleveringen worden uitgebracht op 1 november.