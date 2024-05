Momenteel loopt het best wel goed bij SEGA: we kregen van hen dit jaar al Persona 3 Reload en Like a Dragon: Infinite Wealth en beide games waren een schot in de roos. Later dit jaar mogen we ook Sonic X Shadow Generations verwachten en hopelijk wordt dat ook een topper. Dat is ook leaker ‘Midori’ niet ontgaan: hij claimt immers dat SEGA hun ‘big 3’ gevonden zou hebben.

De 3 genoemde franchises worden de ‘pijlers’ genoemd waarop SEGA hun marketingplan zal steunen. Sterker nog: ze zouden alle drie ‘gepromoveerd’ worden tot jaarlijkse franchises. Dit wil zeggen dat we dus elk jaar wel één of ander project in elke franchise zullen zien.

The current plan at Sega is to make Like a Dragon, Persona and Sonic annual franchises through new titles, remakes and remasters, DLC expansions and other media. I think this is unannounced information. — みどり (@MbKKssTBhz5) May 10, 2024

Dit mag je overigens breed opvatten: naast eigen games en content zou het ook wel eens kunnen voorvallen dat er cross-overs zullen zijn waarbij deze grote 3 een bezoekje brengen aan andere franchises. Hij geeft hierbij als voorbeeld het toekomstige ‘Crazy Taxi’, wat een live-service titel zal worden en dus heel uitnodigend is voor cross-over evenementen. SEGA zelf heeft dit nog niet bevestigd, maar gezien de populariteit van de genoemde reeksen, lijkt dit gerucht best geloofwaardig.