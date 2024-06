Terwijl we wachten op meer beelden en informatie over Grand Theft Auto VI, blijft Rockstar Games GTA Online van wekelijkse updates voorzien. Ook mogen we om het half jaar een wat grotere uitbreiding verwachten met nieuwe content, en nu we de zomer in gaan is de volgende update bijna daar.

Via persbericht laat de ontwikkelaar weten dat er een reeks nieuwe missies naar de game komt, waarin het de bedoeling is om op premiejacht te gaan. Daarnaast worden er een hoop nieuwe voertuigen toegevoegd, gaat de uitbetaling voor diverse modi en missies omhoog en zullen er nieuwe Creator- en ervaringsupdates zijn waar de community al enige tijd om vraagt.

De belangrijkste details die voor nu bekend zijn hieronder:

Neem je het recht in eigen hand

Zoals Maude Eccles het zo mooi omschrijft: de wereld barst van het uitschot en ander tuig van de richel, dus we moeten allemaal ons steentje bijdragen. Deze zomer is het seizoen bij uitstek om (waardevolle) doelwitten op de korrel te nemen en de straten van Southern San Andreas schoon te vegen van het rondzwervende rapaille. Onderneem in de volgende grote update voor GTA Online nieuwe missies voor het in borgtochthandhaving en premiejacht gespecialiseerde bedrijf van Maud, dat is gevestigd in Grapeseed. Elders in de stad wil Vincent zijn gezag doen gelden, maar dan wel zonder pottenkijkers. Kruip achter het stuur van je opgevoerde Cruiser en doe politiewerk buiten het boekje om in Los Santos. Daarnaast kun je nieuwe tools en objecten gebruiken in de Creator om speciale Drift en Drag Races te maken. Dat allemaal en nog veel meer begin volgende maand.

De zomerupdate voor GTA Online zit niet alleen bomvol actie, maar gaat ook gepaard met een collectie nieuwe voertuigen om te begeren en verzamelen, uitbetalingsbonussen voor verschillende bestaande speltypen en missies, zoals Taxi Work, Open Wheel Races en Operation Paper Trail en meer.

Creator updates

Met nieuwe toevoegingen en features voor de Creator boorduren we voort op de tools waarmee de community nu al de mooiste dingen maakt. Maak je eigen Drift Race-parcours en ontwerp unieke Drag Race-circuits waarop je nieuwe dingen kunt plaatsen, zoals coureurs die donuts maken en stuiterende lowriders, met unieke publieksanimaties en meer.

Verder is het testen van Races makkelijker geworden, want creators kunnen nu testen vanaf elk checkpoint. Ook kunnen ze besluiten om Drag Races met meerdere ronden te racen voordat er iemand tot winnaar wordt uitgeroepen. Als kers op de taart worden er ook nog allerlei andere verbeteringen doorgevoerd om de community te helpen hun fantastische Races, Deathmatches en nog veel meer te creëren en delen.

We houden ook scherp in de gaten of er nog vette Jobs zijn voor de Community Series, dus vergeet niet #CommunitySeries te taggen als je je Job opslaat of deelt op social media, zodat we hem kunnen checken. Als je voor het eerst Jobs creëert in GTA Online, heb je misschien iets aan onze officiële guides om je op weg te helpen.

Ervaring updates

Omdat we de GTA Online-spelerservaring voortdurend naar een nog hoger plan willen tillen, bevat de zomerupdate een aantal verbeteringen, gebaseerd op jullie verzoeken en feedback van de GTA Online-feedbackwebsite. Deze wijzigingen zijn bijvoorbeeld meer tijd op de Sell Mission-timer, zodat solospelers makkelijker Biker en Gunrunning Sales kunnen volbrengen, automatisch bijgevulde snacks aan het begin van de meeste missies en verbeteringen voor verdediging en pantser van de Sparrow en Bombushka.

We houden nauwlettend in de gaten of alle missietypen leuk en lonend zijn en in dat kader hebben we besloten om de basisuitbetaling te verhogen voor deelnemers aan Open Wheel Races, Taxi Work en veel van de Contact Missions.

En meer…

Als onderdeel van de voordelen van hun abonnement kunnen GTA+-leden op PS5 en Xbox Series X|S de nieuwe Överflöd Pipistrello (supercar) gratis ophalen als de zomerupdate live gaat. Alle andere spelers moeten een weekje wachten voordat ze deze auto aan kunnen schaffen. Verder krijgen GTA+-leden tot en met augustus een maandelijkse bonus van GTA$ 1.000.000 boven op de gebruikelijke GTA$ 500.000, en dat is slechts een greep uit de geweldige voordelen voor leden.