De bekende kale huurmoordenaar met de streepjescode op zijn achterhoofd, zijn we al enige tijd uit het oog verloren. De laatste game in de franchise is Hitman 3 dat in 2021 verscheen. Ontwikkelaar IO Interactive is inmiddels al lange tijd bezig met Project 007 en heeft daar dus zijn handen vol mee. Een volledig nieuw avontuur met Agent 47 zit er voorlopig nog niet in, al kunnen VR-gamers wel uitkijken naar een ‘nieuwe’ game.

Ontwikkelaar XR Games heeft namelijk Hitman 3 VR: Reloaded aangekondigd. Deze titel is exclusief in ontwikkeling voor de Meta Quest 3 en kent een prijskaartje van € 27,99. In de onderstaande aankondigingstrailer zien we nog weinig gameplay, maar het is wel duidelijk dat dual-wielding aanwezig zal zijn. Ook zal de game voorzien zijn van een cel-shaded stijl.

Verder mag je de onderstaande features verwachten voor Hitman 3 VR: Reloaded. Een exacte releasedatum ontbreekt nog, maar de trailer laat wel zien dat de titel ergens deze zomer zal verschijnen.