In 2013 verscheen de bikkelharde actie-platformer Volgarr the Viking. Het was een old school arcade game waarbij de dood om elke hoek loerde. Nu, meer dan een decennium later, krijgt die game een vervolg in de vorm van Volgarr the Viking II. Tijd om opnieuw te sterven!

Volgarr the Viking II neemt de hoge moeilijkheidsgraad van zijn voorganger over: goed oefenen en leren uit je fouten is hier dus de boodschap! Als je eens wilt testen of jij het in je hebt om Volgarr naar zijn einddoel te brengen, dan zal je niet heel lang meer moeten wachten. Deze sequel verschijnt namelijk op 6 augustus van dit jaar voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.

Bekijk hieronder een eerste trailer.