Konami heeft de pre-orders voor de fysieke editie van Metal Gear Solid Delta: Snake Eater geopend en zo weten we welke versies er allemaal van de game zullen verschijnen. Naast een fysiek standaard exemplaar kunnen geïnteresseerden in Europa ook de Deluxe Edition aanschaffen, die met wat extra zaken komt.

In de Verenigde Staten hebben spelers de optie uit een standaard editie, de Tactical Edition en de Collector’s Edition. Het is onduidelijk waarom er verschil is tussen edities per continent, al gaf Konami wel aan dat we in Europa ook een Collector’s Edition zullen krijgen.

De standaard editie spreekt voor zichzelf en de Tactical Edition bevat de game samen met wat unieke digitale items die op een later moment onthuld zullen worden. Wel hebben we alle details van de Deluxe Edition en de Collector’s Edition.

Deluxe Edition

Exemplaar van Metal Gear Solid Delta: Snake Eater;

!-sticker;

Litographs;

Een geborduurde FOX Unit patch;

Metal Case.

Collector’s Edition