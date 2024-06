Later deze week is het langverwachte moment eindelijk daar: de grote Elden Ring-uitbreiding is dan eindelijk beschikbaar. In een officiële blogpost heeft ontwikkelaar FromSoftware bekendgemaakt wat de systeemvereisten zullen zijn voor de uitbreiding, zodat pc-spelers zich alvast kunnen voorbereiden.

Er wordt van spelers verwacht dat ze in ieder geval een Intel i5-8400 of AMD Ryzen 3 3300X-processor tot hun beschikking hebben. Daarnaast is er minstens 12GB aan werkgeheugen nodig, maar wordt 16GB aangeraden.

Wanneer het aankomt op de grafische kaart, raadt FromSoftware minstens een GeForce GTX 1060 of AMD Radeon RX 580 aan. Voor de volledige lijst aan minimale en aanbevolen vereisten kun je hieronder kijken.

Elden Ring’s Shadow of the Erdtree-uitbreiding komt op 21 juni uit voor de PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One en pc.