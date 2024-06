Er zijn wel eens games die er erg lang over doen om uiteindelijk in de schappen te belanden. Denk bijvoorbeeld maar aan Dead Island 2. Een minder bekende titel die ook lang op zich laat wachten is Captain Blood. Toch zal ook deze game daadwerkelijk uitkomen.

Captain Blood werd vroeg in de jaren 2000 aangekondigd en de laatste keer dat we wat van de actie titel zagen was in 2010. De piratengame is nu weer opnieuw aangekondigd en de releasedatum is al snel. Het is namelijk de bedoeling dat Captain Blood deze herfst zal verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.

Er is ook een trailer van de game verschenen en die check je hieronder.