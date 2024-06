De afgelopen tijd krijgen we veel Resident Evil-nieuws over ons heen. Als het niet het zoveelste gerucht over Resident Evil 9 of een remake van een Resident Evil-game is, dan is het wel dat de franchise weer een nieuwe mijlpaal heeft bereikt (al lijkt dit laatste te gelden voor bijna alle Capcom-franchises).

Ditmaal is er nieuws over een mogelijke heruitgave van de originele Resident Evil. Op de website van PEGI is een nieuwe rating gevonden voor de pc-versie van de originele Resident Evil, zo merkte Gematsu op.

Alhoewel Resident Evil in 1996 al werd uitgebracht voor de pc, is deze versie van het spel niet gemakkelijk te verkrijgen. Het lijkt dus een realistisch scenario dat Capcom de originele versie opnieuw zal uitbrengen voor pc via bijvoorbeeld Steam.

Het is misschien niet het meest spannende nieuws, maar mocht er een heruitgave komen, belooft dat veel goeds voor hoe Capcom denkt over de preservatie van videogames en de toegankelijkheid tot legacy software.