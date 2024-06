Hoewel het een verplichting is om PlayStation Plus abonnee te zijn om online te kunnen gamen, gooit Sony het PlayStation Network zo nu en dan even open voor alle spelers. Dat gaan ze dit weekend weer doen, want vanaf zaterdagochtend tot zondagavond laat is de vereiste om over een abonnement te beschikken uitgeschakeld.

Iedereen zonder abonnement kan dan genieten van het online multiplayer component van in principe alle games, enkel de games die een specifiek lidmaatschap vereisen zijn hiervan uitgesloten. We doelen dan op bijvoorbeeld Final Fantasy XIV en The Elder Scrolls Online.

Voor gamers die een PlayStation Plus Essential, Extra of Premium abonnement hebben verandert er niks.