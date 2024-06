Hoewel AR en VR al lange tijd bestaan, is het niet heel gebruikelijk dat we beide elementen door elkaar heen zien. Zeker in games wordt er vaker gekozen voor een pure VR-ervaring. Ontwikkelaar MazeTheory gooit het echter over een andere boeg met Infinite Inside dat op 12 juli verschijnt voor de Apple Vision Pro, Meta Quest, Pico, PlayStation VR2 en Steam VR.

In Infinite Inside krijg je een mix van AR en VR voorgeschoteld en probeer je de mysteries van een geheimzinnige organisatie te ontrafelen. Zo begin je in je huiskamer en verschijnt er plots een merkwaardige pilaar die je naar een andere dimensie zuigt.

Geboeid door het evenement krijg je ook een onderdeel van een sleutel aangeboden, waarna je op reis gaat in verschillende VR en AR-omgevingen. Benieuwd hoe dat eruitziet? Bekijk dan zeker even de onderstaande trailer.