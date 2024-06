Tomba! 2: The Evil Swine Return kwam in 1999 in Japan alleen uit voor de originele PlayStation. Het jaar daarop kwam het spel ook naar het Westen. Deze platformtitel gaat na 25 jaar (!) toch nog multiplatform, want er is een remaster onderweg.

Tomba! 2 zal digitaal worden aangeboden, maar Limited Run Games zal ook een fysieke versie gaan uitgeven, weliswaar in beperkte oplage. Wanneer je deze kan pre-orderen is nog niet bekend. Wat we wel weten is dat Tomba! 2 in 2025 zal uitkomen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch en pc.

Er is ook een trailer van de game verschenen en die check je hieronder.