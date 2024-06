Fortnite wordt regelmatig van nieuwe content voorzien en ditmaal is er een nieuwe modus aan de game toegevoegd: Reload. Deze houdt het lekker simpel, waardoor iedereen direct van de modus kan genieten.

In Reload zullen 40 spelers elkaar in squads te lijf kunnen gaan. Als je doodgaat, dan betekent dat niet dat het direct over en uit is. Er is namelijk een ‘respawn klok’ die afloopt en zolang je teamgenoten nog in leven zijn, kun je na de countdown terugkeren.

Wat helpt bij het versnellen is wanneer je teamgenoten vijanden doden, maar als iedereen omkomt en de countdown is nog niet voorbij, is het afgelopen. Met andere woorden: Reload is de Fortnite versie van Resurgence, wat we van Call of Duty: Warzone kennen.

Om de komst van de nieuwe modus te vieren is er een trailer verschenen en die kan je hieronder bekijken.