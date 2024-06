Avowed is een van Microsofts grote releases dit jaar en lijkt tot nu toe een vermakelijke RPG te gaan worden, al zullen we om dat zeker te weten nog even moeten afwachten tot de release. RPG’s zijn vaak aan de wat langere kant, maar in het geval van Avowed lijkt dat best mee te gaan vallen.

In gesprek met Game Informer heeft ontwikkelaar Obsidian Entertainment laten weten dat het spel qua lengte ongeveer even lang zal zijn als The Outer Worlds, wat ongeveer neerkomt op gemiddeld 25 uur volgens HowLongToBeat – als je je ook bezighoudt met zijmissies.

“The best comparison for Avowed in terms of scope is The Outer Worlds. Players can expect a roughly similar experience, just like The Outer Worlds, depending on what kind of difficulty they play on, and how thoroughly they explore and invest inside content, versus just sticking to the main crit path missions.”

Er werd ook gevraagd naar de vergelijking met Skyrim, maar game director Carrie Patel heeft daar slechts één antwoord op: je kunt de vergelijking beter leggen met The Outer Worlds dan met Skyrim. De wereld bestaat voornamelijk uit zones in plaats van één grote wereld met meerdere instances.

“I think the best comparison is The Outer Worlds. I think that gives a much clearer idea of the scope of the game and also the design and layout. Like The Outer Worlds, Avowed has a series of open zones that are connected and unlock over the course of the game, rather than one giant map that you can walk through from beginning to end. And yeah, in terms of the kind of the quest structure, the narrative structure, it’s a lot closer to The Outer Worlds, as well.”