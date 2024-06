Gisteren heb je kunnen lezen dat The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom niet al te veel ruimte van je Nintendo Switch zal vereisen. Dit gaat ook op voor twee andere recent aangekondigde titels: Donkey Kong Country Returns HD en Mario & Luigi: Brothership.

De eerstgenoemde game klokt in op 9GB, daar waar je voor Mario & Luigi: Brothership iets meer ruimte vrij moet houden. Die game vraagt namelijk om 10GB aan opslagruimte. Het valt zoals altijd dus erg mee, maar mocht je Switch vol zitten dan weet je wat je ongeveer aan ruimte nodig hebt.

Donkey Kong Country Returns HD verschijnt op 16 januari 2025, Mario & Luigi: Brothership komt een stuk eerder uit. Die game staat gepland voor een release op 7 november.