Eerder deze maand kondigde Nintendo de terugkeer aan van de The Legend of Zelda-franchise: het nieuwe deel heet ‘Echoes of Wisdom’ en het verschijnt al dit najaar. Ook leuk: ditmaal stap je niet in de schoenen van Link, maar je beleeft het avontuur met Zelda zelf! Wil je je Switch alvast voorbereiden op de release door wat ruimte vrij te maken? Dan zal je waarschijnlijk niet veel moeilijkheden ondervinden.

Op de officiële pagina van de game staat te lezen dat het spel waarschijnlijk rond de 6144MB groot zal zijn, iets meer dan 6GB dus. Dat is best doenbaar voor een Switch-game, zeker als je gaat vergelijken met eerdere Zelda-games die toch een pak groter waren.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom verschijnt op 26 september voor de Nintendo Switch.