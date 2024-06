Als je eind 2010 niet de beschikking had over een Nintendo Wii, dan heb je helaas Epic Mickey moeten missen. Daar komt verandering in met de remake, die eerder al werd aangekondigd en nu weten we ook wanneer deze game zal verschijnen.

Disney Epic Mickey: Rebrushed brengt niet alleen verbeterde graphics, Mickey zal ook nieuwe vaardigheden krijgen. Zo zal de bekende muis nu kunnen sprinten en gebruik kunnen maken van de voor platform-titels bekende ‘ground pound’.

De remake van Epic Mickey zal op 24 september uitkomen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Als je de game in pre-order plaatst, dan kan je de platformer 24 uur eerder spelen en je krijgt een aantal extra kostuums voor Mickey.

Voor de diehards is er ook een Collector’s Edition beschikbaar. Deze editie bevat onder andere een beeldje van Mickey en wat ansichtkaarten. Wat er nog meer in deze speciale editie zit kan je in de onderstaande video zien.