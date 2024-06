De Atari 50: The Anniversary Celebration was een waar feest voor fans van het merk. Deze groep gamers kan zijn hart weer gaan ophalen, want er is een nieuwe versie van deze bundel onderweg, die nog meer games zal bevatten.

Atari 50: The Anniversary Celebration Expanded Edition zal namelijk 39 extra games met zich meenemen. Deze zullen worden verdeeld in twee extra tijdlijnen: ‘The Wider World of Atari’ en ‘The First Console War’. Welke titels dit allemaal zijn is nog niet bekend, maar de eerstgenoemde tijdlijn zal 19 games bevatten en de overige 20 zitten in de andere. Tevens zullen er nieuwe interviews zijn toegevoegd, alsmede meer vintage reclames en feitjes over de diverse games van Atari.

De nieuwe versie van Atari 50: The Anniversary Celebration zal op 24 oktober 2024 in de (digitale) winkels liggen voor € 40,-. Er zal ook een Steelbook-editie verschijnen voor € 50,-, die wat extra’s bevat, waaronder wat art cards. Wat er nog meer inzit kan je hieronder zien.

Gamers die de originele versie hebben gekocht, kunnen hun game upgraden naar de Expanded Edition. Hoeveel dit zal gaan kosten is nog niet bekend.