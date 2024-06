Ontwikkelaar Playground Games heeft aangekondigd dat Forza Horizon 4 in december offline gehaald zal worden, wat ruim zes jaar na de oorspronkelijke release is. Vanaf 15 december 2024 zal de game niet langer verkrijgbaar zijn via de platformen waarop het verkrijgbaar is. Ter voorbereiding is alle downloadbare content al offline gehaald.

De reden dat de game uit de verkoop gaat is in verband met het verlopen van licenties, waarbij Microsoft en Playground er overduidelijk niet voor kiezen om het te verlengen. Qua post-launch ondersteuning zit er nog een klein beetje rek in de game, want er zal een nieuwe Festival Playlist worden toegevoegd op 25 juli, die tot 22 augustus zal duren.

Mocht je de game aangeschaft hebben, dan zal je Forza Horizon 4 gewoon online en offline kunnen blijven spelen. Fysieke exemplaren, die je na 15 december natuurlijk nog gewoon kunt kopen, zullen ook zoals gebruikelijk functioneren.

“Due to licensing and agreements with our partners, Forza Horizon 4 will be delisted from digital platforms (Microsoft Store and Steam) on December 15, 2024. This means the game and its additional content will no longer be available for purchase through online stores.”