Aanstaande maandag stappen we de zevende maand van het jaar 2024 binnen en dinsdag is het ook gelijk de eerste dinsdag van die maand, wat een PlayStation Plus Essentials update betekent. Sony heeft zojuist bekendgemaakt welke titels we in juli mogen verwachten en dat zijn de onderstaande drie:

Borderlands 3 (PS4/PS5)

NHL 24 (PS4/PS5)

Among Us (PS4/PS5)

Deze games zijn dus vanaf dinsdag 2 juli beschikbaar voor alle PlayStation Plus abonnees. Dit betekent ook dat de games van juni nog voor een korte periode te claimen zijn, het huidige aanbod bestaat uit: SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, AEW Fight Forever en Streets of Rage 4.

Als je de genoemde drie games nog niet hebt binnengehaald of in je downloadlijst hebt gezet, adviseren we je dat snel nog even te doen. Mocht je geen PlayStation Plus abonnement hebben, dan kan je daarvoor hier terecht.