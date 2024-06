Insomniac Games heeft als uitstapje jaren terug de game Sunset Overdrive gemaakt, die voor de Xbox One verscheen. Nu de ontwikkelaar eigendom is van Sony PlayStation, komt eens in de zoveel tijd de vraag naar boven of er geen PS4/PS5 port van deze game gemaakt kan worden.

De ontwikkelaar heeft altijd de boot afgehouden en ook op korte termijn zal het er niet van gaan komen. De ontwikkelaar plaatste een animatie van de game op X waarna iemand vroeg of ze niet een port zouden kunnen maken. Het antwoord dat de ontwikkelaar gaf is duidelijk:

“We’re busy with Marvel’s Wolverine!”

Dit sluit een terugkeer van de game zeker niet uit, maar het zal in ieder geval niet op korte termijn zijn. Jammer, want Sunset Overdrive verdient het om op meer platformen speelbaar te zijn, het betreft hier namelijk een uitstekende titel.