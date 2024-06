De Mortal Kombat-games worden de laatste delen na de release van extra personages voorzien. Dat is met Mortal Kombat 1 natuurlijk niet anders en waarschijnlijk weten we nu al welke extra vechters er nog gaan komen, ook al zijn ze officieel nog niet onthuld.

Dataminer Interloko is in de code van Mortal Kombat 1 gedoken en vond daar informatie over een mogelijk aankomend uitbreidingspakket. Dit pakket bestaat uit zes nieuwe vechters en deze zijn als volgt:

Cyrax

Sektor

Noob Saibot

Ghostface (Scream)

Conan the Barbarian

T-1000 (Terminator)

Deze lijst klinkt geloofwaardig, want T-1000 en Ghostface werden al eerder door Ed Boon geteased. Het DLC-pakket zal ook twee nieuwe arena’s en vijf announcers met zich meebrengen.