De Mortal Kombat franchise is door de jaren heen al meermaals een cross-over aangegaan met andere franchises en uiteraard zal ook Mortal Kombat 1 deze traditie in ere houden. Dataminers gingen recent op zoek naar meer info en toen kwamen enkele potentiële kandidaten naar boven. Eentje daarvan was Ghostface, het gemaskerde figuur uit de Scream-films.

Het lijkt er nu op dat Ghostface hoogstwaarschijnlijk inderdaad naar Mortal Kombat 1 zal komen, want Ed Boon (de maker van de game) deelde een post op X met de onderstaande afbeelding.

Op de prent zien we iconische figuren uit allerlei horrorfilms. Sommigen ervan zijn al afgevinkt (Freddie Krueger en Jason Voorhees bijvoorbeeld), waarschijnlijk omdat ze al eerder zijn verschenen in een Mortal Kombat-game. Anderen hebben een ‘?’ op hun gezicht staan, waaronder Chucky en ook Ghostface. Wat Boon hier precies mee bedoelt, is niet helemaal duidelijk (komen al deze figuren misschien ooit naar Mortal Kombat 1?), maar het is toch wel best opvallend dat Ghostface hier nu net op staat…

We wachten voorlopig meer officieel nieuws af.