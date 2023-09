De standaardeditie van Mortal Kombat 1 is pas net uit, maar dat weerhoudt dataminers er niet van om alvast op zoek te gaan naar hints naar toekomstige content. Ditmaal is het @thethiny die laat weten een aantal personages in de broncode van het spel gevonden te hebben.

De personages die mogelijk in de toekomst hun intrede zullen doen in het vechtspel van NetherRealm Studios zijn: Noob Saibot, Ghostface, Conan the Barbarian, Jade, Kung Jin, Cassie Cage en Cyrax. Volgens thethiny lijkt het erop dat het speelbare personages zullen zijn en dus geen Kameo Fighters. De dataminer @Ghostface_4_MK1 heeft referenties gevonden naar Omni-Man en Peacemaker. Daarnaast lijkt het er ook op dat de T-1000 uit Terminator 2 ooit in het spel zal verschijnen.

Naast personages zijn ook referenties naar nieuwe Fatalaties gevonden. In oktober zullen spelers waarschijnlijk al nieuwe Fatalities kunnen vrijspelen via een nieuwe “missie” in Invasions. Mortal Kombat 1 is nu beschikbaar voor de PS5, Xbox Series X|S, Switch en pc, verwacht onze review later deze week.