Wie van middeleeuwse RPG’s houdt kan de focus het beste even op de net aangekondigde game Alkahest leggen. Deze titel haalt inspiratie uit games als Kingdom Come, Dishonored, Dark Messiah en meer, en biedt een realistische setting met daarbij interessante mêlee gevechten. Hier komt dan veel interactie met de omgeving aan te pas.

Alkahest speelt zich af in het koninkrijk Kadanor. Er heerst hier veel strijd tussen de drie grootste en belangrijkste families wat voor chaos in het land zorgt. Als de jongste zoon van een landheer wil jij je bewijzen en ga je op avontuur in allerlei realistisch vormgegeven locaties, zoals bossen, dorpjes, kastelen en meer. De wereld zou semi-open zijn en in de aankondiging wordt specifiek gezegd dat het geen gigantische open wereld wordt met eindeloze, saaie quests.

Wanneer je het gevecht aangaat, heb je de keuze uit stealth of open combat. Vijanden reageren verschillend, afhankelijk van jouw aanpak. Wanneer ze bijvoorbeeld overweldigd zijn, kunnen ze wegrennen en allerlei valstrikken verderop voor je klaarzetten. Houd daarnaast de omgeving goed in de gaten, want dit biedt bijzonder veel manieren om met vijanden af te rekenen. Schop ze van een klif, steek ze in brand, duw ze in voorwerpen en meer vormen van interactie met de omgeving zullen mogelijk zijn. Tot slot is er ook magie aanwezig, maar dan in de vorm van alchemie.

Hieronder kan je de eerste trailer bekijken, die er sfeervol en veelbelovend uitziet. Het is nu wachten tot een releasedatum en de eerste gameplay trailer. Alkahest is in ontwikkeling voor consoles en pc.