De oorspronkelijke map van Call of Duty: Warzone is natuurlijk Verdansk dat op een gegeven moment uit de game is gehaald. Hoewel de map al lange tijd niet meer beschikbaar is, blijft het een favoriet onder de spelers en de roep om de terugkeer is regelmatig vanuit de community te horen. Dit gaat vroeg of laat ook gebeuren, maar niet meer dit jaar.

Hoewel nooit officieel bevestigd, wisten insiders meerdere malen te melden dat Verdansk in december 2024 terug zou keren naar Call of Duty: Warzone. Dit blijkt nu niet langer het geval te zijn, want de terugkeer van de map is naar begin 2025 opgeschoven. Dit meldt BobNetworkUk op X, wat Insider Gaming heeft kunnen verifiëren.

Aanvankelijk zou Activision het plan hebben gehad om de map ‘Avalon’ eind dit jaar uit te brengen, maar die map zou naar eind 2025 zijn opgeschoven om ruimte te maken voor Verdansk. Deze map stond niet per se in de plannen om terug te keren, maar toen men zag wat er gebeurde in Fortnite toen daar de oorspronkelijke map terugkwam (enorme piek in spelers), zijn ze er op teruggekomen.

Doordat Verdansk nu uitgesteld zou zijn, is het even de vraag wat er gebeurt met de Avalon map, die naar verluidt bijna klaar is. Schuift die dan door naar begin 2026 of valt Activision rond eind volgend jaar terug in het oude releaseschema voor nieuwe, grote maps?