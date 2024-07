Tijdens de meest recente Nintendo Direct werden er heel wat titels aangekondigd en één daarvan was Phantom Brave: The Lost Hero. Dit wordt een sequel op de strategy-RPG Phantom Brave uit 2004 en normaal gezien komt de game ergens in de loop van dit jaar uit. Nippon Ichi Software heeft nu een nieuwe trailer online gezet die heel wat gameplay toont.

Protagonisten Marona en Ash zijn terug en het wordt opnieuw een leuk avontuur! De trailer toont heel wat over het verhaal, maar daarnaast wordt ook het ‘confine’ systeem wat uit de doeken gedaan, waarbij je ‘phantoms’ gebruikt in gevechten. Check de trailer snel hieronder!

Phantom Brave: The Lost Hero verschijnt in 2025 voor de PS4, PS5, Switch en pc. De pc-versie zal echter later verschijnen dan de overige platformen, maar nog steeds in 2025.