Gamers die hun games op pc spelen kunnen al een aantal jaar hun eigen pretpark maken met Parkitect. Zeer binnenkort komt de game echter ook naar consoles als Deluxe Edition, zo heeft de ontwikkelaar aangekondigd.

De consoleversie van de theme park simulator bestaat uit de originele game plus twee uitbreidingen, namelijk Booms and Blooms en A Taste of Adventure. Aangezien de game van origine een pc-titel is, is ook de user interface aangepast zodat de game moeiteloos met controller kan worden gespeeld. Vind je het alsnog niet helemaal lekker werken, dan is er een button remapping-optie, waarmee je zelf kan bepalen welke knop wat doet.

Parkitect: Deluxe Edition komt morgen uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S. Hieronder kan je nog een trailer van de game bekijken.