Meer dan vijf miljoen spelers hebben zich volledig ondergedompeld in de Shadow of the Erdtree-DLC van Elden Ring. Daar zal het succes van Elden Ring echter niet eindigen als we George R.R. Martin mogen geloven, de auteur die voornamelijk bekend is door de A Song of Ice and Fire-boekenserie, teast namelijk in een blogpost dat er nog meer voor Elden Ring in het verschiet ligt.

In zijn blogpost stelt Martin overdreven dat hij niets te zeggen heeft over een eventuele verfilming van Elden Ring voor het witte doek of de beeldbuis, wat natuurlijk alleen maar meer olie op het vuur gooit. Of het er daadwerkelijk van gaat komen is een tweede, maar met Martins ervaring met Game of Thrones en het feit dat verfilmingen van games steeds populairder worden, zou het een logische stap zijn voor de immens populaire game van FromSoftware.

“Oh, and about those rumors you may have heard about a feature film or television series based on ELDEN RING… I have nothing to say. Not a word, nope, not a thing, I know nothing, you never heard a peep from me, mum mum mum. What rumor?”

Zou jij een film of serie gebaseerd op Elden Ring kijken?