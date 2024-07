De release van Gundam Breaker 4 komt steeds dichterbij en dan is het natuurlijk vanzelfsprekend dat we steeds meer te zien en te horen krijgen over het spel. Uitgever Bandai Namco en ontwikkelaar Crafts & Meister hebben een nieuwe gameplay trailer uitgebracht van het spel.

In Gundam Breaker 4 kun je kiezen uit meer dan 250 base kits om je perfecte mech in elkaar te zetten, vergelijkbaar met de populaire bouwkits van Bandai. Met deze mechs zul je zowel offline als online aan de slag kunnen gaan in intense mech-gevechten.

Gundam Breaker 4 is vanaf 29 augustus beschikbaar voor de PS4, PS5, Switch en pc. Je kunt de nieuwste gameplay trailer hieronder bekijken.