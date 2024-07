Fans van Bleach hebben de laatste tijd weinig om over te klagen: het derde deel van de ‘Thousand Year Blood War’ anime verschijnt later dit jaar en Bandai Namco heeft nu aangekondigd dat er ook een game in de maak is. Het gaat hier om een 3D-fighter onder de naam ‘Bleach: Rebirth of Souls’.

Heel veel info hebben we nog niet gekregen, maar je mag epische anime-gevechten verwachten met je favoriete personages van de franchise. Een releasedatum is nog niet aangekondigd, maar de game zal verschijnen voor de PS4, PS5, Xbox Series X|S en pc. Bekijk hieronder de eerste trailer en lees een korte beschrijving.