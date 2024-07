Polyphony Digital heeft een nieuwe update voor Gran Turismo 7 aangekondigd, die op 25 juli uitgerold zal worden. Het betreft hier een vrij substantiële update, want naast nieuwe banden, GT Sophy compatible circuits en meer, zal deze update ook een nieuwe baan toevoegen.

De nieuwe baan is de Eiger Nordwand, bekend van eerdere delen in de franchise. Je krijgt een goede indruk van dit circuit via de onderstaande video en daarnaast wordt het physics model van een update voorzien en er worden zes nieuwe auto’s toegevoegd.