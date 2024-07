Nike en Bandai Namco zullen in september dit jaar twee paar Tekken 8 x Nike Air Foamposite One Fist sneakers uitbrengen, aldus Sole Retriever.

De sneakers zijn onderdeel van het 30-jarige jubileum van de Tekken-franchise. Het design van de schoenen zal gebaseerd zijn op de populaire personages Kazuya en Jin. Volgens Sole Retriever zal de richtprijs van de schoenen $250 zijn.

Het is nog niet bekend of de schoenen ook in Europa zullen worden uitgebracht.