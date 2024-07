Later vandaag maakt Sony PlayStation bekend welke titels volgende week dinsdag aan de PlayStation Plus Extra en Premium bibliotheek zullen worden toegevoegd. Om precies te zijn zal dit rond half zes gebeuren, maar een gedeelte van de line-up is al gelekt.

De bekende leaker billbil-kun deelt via de Franse site Dealabs zes titels van de juli line-up en dat zijn de onderstaande:

Remnant 2 (PS5)

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion (PS4/PS5)

Pathfinder: Wrath of the Righteous – Enhanced Edition (PS4)

Mount & Blade II: Bannerlord (PS4/PS5)

No More Heroes 3 (PS4/PS5)

Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition (PS4)

Waarschijnlijk zit ook Ramnant: From the Ashes bij de line-up, maar daarover is de leaker niet 100% zeker. Voor de bevestiging moeten we de aankondiging einde middag afwachten.