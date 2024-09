Vorig jaar besloot Boss Team Games om de stekker uit The Evil Dead: The Game te trekken. De uitgever is zich namelijk op een andere horror-franchise gaan richten, namelijk Halloween.

Boss Team Games pakt het gelijk groots aan, want er worden niet één, maar twee games gebaseerd op de bekende horrorreeks gemaakt. Beide worden ontwikkeld in samenwerking met de producers van de film.

Een van de twee titels verkeert nog in een zeer vroeg stadium, zo meldt IGN. Deze game wordt gemaakt met Unreal Engine 5 en hiervoor heeft het team extra hulp ingeroepen, namelijk van niemand minder dan John Carpenter, de mede-bedenker en -schrijver van de originele film.

Carpenter is in zijn nopjes over de samenwerking en hoopt gamers de stuipen op het lijf te jagen.

“As a huge gamer myself, I’m thrilled to help bring Michael Myers to life again in this game, and my hope is to scare you silly,”

Voor welke platformen beide games zullen verschijnen en wanneer we deze kunnen spelen is nog niet bekend.